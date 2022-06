Pomeriggio 5 chiude con una bella vittoria. Da lunedì Estate in diretta in solitaria

(Di sabato 11 giugno 2022) Possono tirare un sospiro di sollievo Roberta Capua e Gianluca Semprini perchè per come si stavano mettendo le cose, se5 fosse andato in onda per tutto giugno, probabilmente, Barbara d’Urso avrebbe conquistato giornalmente la leadership della sua fascia.5 però ha chiuso, con l’ultima puntata in onda il 10 giugno. Un’ultima puntata che è stata molto seguita dal pubblico e che ha chiuso battendo sonoramente il programma di Rai 1 ( che ieri è andato in onda con una puntata parecchio strana, con pochissima cronaca e un salotto dedicato alla famiglia reale inglese discutibile). L’ultima puntata di5 ha superato il 17% di share,ndo con un paio di punti sopra rispetto ain. Daprossimo niente più sfide, visto ...

Pubblicità

Unf_Tweet : - StraNotizie : Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5: “Torno a settembre” - occhio_notizie : Barbara d’Urso va in vacanza: si è conclusa la quattordicesima edizione di Pomeriggio 5, un’edizione chiacchierata… - BITCHYFit : Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5: “Torno a settembre” - hugmenaliii : uno dei rumori più belli della mia infanzia/adolescenza: mio padre che torna a casa alle 23:00 da turno di pomerigg… -

Sicon l'annuncio dell'assessore regionale ai trasporti Mauro Alessandri la vicenda che ... Poi la fumata bianca con l'arrivo, a metàdel comunicato firmato da Alessandri : "La ......i "senatori" per i 50 anni di iscrizione all'ordine LECCO - Si è svolta venerdì, nell'... 'Siper me un bellissimo percorso in cui ho avuto la possibilità di servire l'Ordine per i ...Possono tirare un sospiro di sollievo Roberta Capua e Gianluca Semprini perchè per come si stavano mettendo le cose, se Pomeriggio 5 fosse andato in onda per tutto giugno, probabilmente, Barbara d’Urs ...È tutto pronto a Montepulciano per la celebrazione del Congresso eucaristico diocesano, un appuntamento fortemente voluto dal vescovo uscente mons. Stefano Manetti.