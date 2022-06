Omicron 5 | riparte il terrorismo dei virologi | “Presto nuovo picco”

(Di sabato 11 giugno 2022) Dopo una campagna vaccinale di massa, con molto ottimismo, gli italiani ritenevano che ci saremmo liberati delle celeberrime viro-star da salotti televisivi. Insomma, tre – in alcuni casi anche quattro – dosi di vaccino, l’arrivo dell’estate e le progressive aperture in tutti i Paesi del resto del mondo sarebbero state condizioni sufficienti per ritornare alla vita libera, pre-pandemica, senza alcuna smania spargipanico. I dati della campagna vaccinale Ad oggi, sabato 11 giugno 2022, le somministrazioni totali italiane si avvicinano alla cifra di 140 milioni. Sempre secondo i dati riportati dal governo, il 91 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 90 ha ricevuto la prima dose. A questi, si affiancano i circa 3 milioni di cittadini guariti dalla malattia. Dobbiamo dircelo forte e chiaro: i dati sono tutto fuorché allarmanti, tragici, senza alcuna ...

Pubblicità

walden_pierre : oh basta noia. Per nostra enorme fortuna oggi #Moderna ha annunciato l'arrivo del Booster contro Omicron. quindi r… - salvalagente : -

Repubblica Roma

Principali risultati consolidati del primo trimestre del 2022 indicano i ricavi del gruppo a 38 milioni di euro e risentono degli effetti dell'ultima ondata pandemica indotta dalla variante, ...'Di fronte alla variante', ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, 'la Cina non cederà, ma avanzerà nella guerra per bloccare la variante'. A difendere la linea ... Il Covid riparte: nel Lazio contagi +54%. Il virus attacca e Omicron 2 vince "La situazione e' molto migliorata. Abbiamo pochissimi ricoveri in terapia intensiva e sono in discesa i ricoveri nei reparti ordinari, ma in Europa va ...Il governatore della Campania, nel corso della settimanale diretta sui social, si è soffermato anche sulla vicenda delle ecoballe, sulla crisi delle aziende di trasporto e sull'autonomia differenziata ...