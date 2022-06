Noyz Narcos, apre il Rock In Roma 2022: il “virus” che ci serviva (Di sabato 11 giugno 2022) Noyz Narcos, con il suo rap diretto e liriche taglienti, inaugura la stagione del Rock in Roma 2022 dopo due anni di inferno per l’industria dell’intrattenimento. Lo fa portando il suo disco virus di fronte a una Capannelle piena di giovani che pendono dalle sue labbra. Lo fa bene. Lo fa con la coerenza che lo ha sempre contraddistinto Già arrivati percepiamo vibrazioni ansiose da parte del pubblico. Diverse ore prima dell’apertura dei cancelli una folla di giovani emozionati già freme. Appena dentro abbiamo modo di conoscere Cozzo e Daniele, due giovani ragazzi bisognosi come tutti di tornare a vivere quell’emozione che solo l’artista che amiamo di più può darci. A scaldare l’atmosfera ci pensa Gemello. Grazie all’esperienza e alla sua abilità sui palchi non sbaglia nulla, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 giugno 2022), con il suo rap diretto e liriche taglienti, inaugura la stagione delindopo due anni di inferno per l’industria dell’intrattenimento. Lo fa portando il suo discodi fronte a una Capannelle piena di giovani che pendono dalle sue labbra. Lo fa bene. Lo fa con la coerenza che lo ha sempre contraddistinto Già arrivati percepiamo vibrazioni ansiose da parte del pubblico. Diverse ore prima dell’apertura dei cancelli una folla di giovani emozionati già freme. Appena dentro abbiamo modo di conoscere Cozzo e Daniele, due giovani ragazzi bisognosi come tutti di tornare a vivere quell’emozione che solo l’artista che amiamo di più può darci. A scaldare l’atmosfera ci pensa Gemello. Grazie all’esperienza e alla sua abilità sui palchi non sbaglia nulla, ...

F4RFALL3 : attualmente strappandomi i capelli per non essere andata al concerto di noyz narcos - JamesHoniro : Ieri sera a Rock in Roma oltre 10.000 persone x Gemello & Noyz Narcos ?? questa sera il tour continua a Lecce / Teg… - VVauro : @manu_fuego99 Noyz Narcos della Roma ma noi se accollamo Metal Carter - manu_fuego99 : @VVauro Sono il Noyz Narcos che tifa la maggica mi spiace - marcopirla : A non essere andati a vedere noyz narcos al rock in roma siamo rimasti io e quello seduto vicino a me in metro -