“Non doveva farlo“. Isola dei Famosi, brutto gesto di Luca Daffrè dopo il ritiro di Marco Cucolo (Di sabato 11 giugno 2022) Marco Cucolo e Luca Daffrè all’Isola dei Famosi. Vi starete chiedendo per quale ragione stiamo parlando di loro due insieme, ma dietro tutto questo c’è un gesto che avrebbe commesso Luca nei confronti del compagno di Lory Del Santo. Anzi, per essere più precisi, il naufrago lo avrebbe fatto quando ormai Marco era fuori dai giochi. Gli utenti, che osservano attentamente ogni minimo particolare, hanno criticato aspramente questo atteggiamento e lo hanno subito sottolineato online. A breve vi diremo tutto su Marco Cucolo e Luca Daffrè dell’Isola dei Famosi. Innanzitutto, bisogna dire che Gennaro Auletto ha fornito qualche dettaglio in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022)all’dei. Vi starete chiedendo per quale ragione stiamo parlando di loro due insieme, ma dietro tutto questo c’è unche avrebbe commessonei confronti del compagno di Lory Del Santo. Anzi, per essere più precisi, il naufrago lo avrebbe fatto quando ormaiera fuori dai giochi. Gli utenti, che osservano attentamente ogni minimo particolare, hanno criticato aspramente questo atteggiamento e lo hanno subito sottolineato online. A breve vi diremo tutto sudell’dei. Innanzitutto, bisogna dire che Gennaro Auletto ha fornito qualche dettaglio in ...

Pubblicità

ilpost : Il ragazzo che si è ucciso a San Vittore non doveva essere in carcere - magliabandiera : @OfficialSSLazio Non mancate di rispetto ai vostri tifosi, abbiamo ascoltato le parole del presidente e semplicemen… - kapav65 : RT @vitalbaa: Se i nomi indicati non sono in nessun report, e si è fatto credere che fossero nel report dei Servizi, ciò è grave per i gior… - Epiphinon : RT @WhiteWidow_5050: La paladina del bodiscieming fa bodiscieming su un uomo. Non contenta dopo 24h spara stronzate musicali. Ricordiamo ch… - thetruegiorgia : sta cosa del merch che non doveva uscire fuori ?? -