Nations League | Inghilterra-Italia a porte chiuse | il motivo è collegato proprio agli azzurri

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 11 giugno 2022) Si torna in campo per la, è altissima l’attesa per la sfida dell’contro l’. Glihanno iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. I primi segnali sono stati di ripresa, la squadra di Mancini è reduce da due buone prestazioni contro Germania e Ungheria. L’guida la classifica del Gruppo 3 con 4 punti, poi l’Ungheria a 3, Germania 2 e1. E’ quasi tutto pronto per la prossima sfida, glicontro l’, a distanza di poco meno di un anno del trionfo di Wembley all’Europeo. La partitasi giocherà aal ...