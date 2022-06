Miracolo all'Ama: i malati guariscono in un giorno (Di sabato 11 giugno 2022) Una botta al cerchio, l'altra alla botte. È quello che sembra stia avvenendo da quaclhe mese a questa parte in Ama Spa. Mentre la città è pericolosamente ripiombata in una crisi dei rifiuti che rischia presto di arrivare a un punto di non ritorno, si stringono accordi con i sindacati. Carenza di personale, l'accusa maggiore. Ed ecco che fioccano i «bonus» festivi - come accaduto a Natale - e le assunzioni immediate richieste- come sancito un paio di giorni fa. Un cambio fatto da entrambe le parti con le visite fiscali da parte dell'azienda che hanno stanato 200 «malati», Miracolosamente guariti il giorno dopo e la delibera approvata ieri in giunta che ripristina il Cda Ama a cinque membri, superando la fase dell'Amministratore unico. Stipendi non da urlo, 27mila euro annui e il presidente, probabilmente Daniele Pace, che lavorerà a ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Una botta al cerchio, l'altra alla botte. È quello che sembra stia avvenendo da quaclhe mese a questa parte in Ama Spa. Mentre la città è pericolosamente ripiombata in una crisi dei rifiuti che rischia presto di arrivare a un punto di non ritorno, si stringono accordi con i sindacati. Carenza di personale, l'accusa maggiore. Ed ecco che fioccano i «bonus» festivi - come accaduto a Natale - e le assunzioni immediate richieste- come sancito un paio di giorni fa. Un cambio fatto da entrambe le parti con le visite fiscali da parte dell'azienda che hanno stanato 200 «»,samente guariti ildopo e la delibera approvata ieri in giunta che ripristina il Cda Ama a cinque membri, superando la fase dell'Amministratore unico. Stipendi non da urlo, 27mila euro annui e il presidente, probabilmente Daniele Pace, che lavorerà a ...

