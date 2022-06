LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Donovan ancora da solo, Luis Leon Sanchez maglia gialla virtuale (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DEL Delfinato 15.34 ancora la Jumbo-Visma a portare l’andatura in gruppo. Primoz Roglic sembra avere un buon ritmo. 15.32 Mark Donovan (Team DSM) ha 40” di margine sugli ormai ex compagni di fuga. 15.30 Tra i fuggitivi perde contatto Andres Ardila (UAE Team Emirates). 15.27 Mancano ancora 20 chilometri per scollinare il Col de la Croix de Fer: ci sarà tempo per accelerare in gruppo. 15.25 Con il vantaggio salito oltre i tre minuti, Luis Leon Sanchez (Bahrain-Victorious) al momento è maglia gialla virtuale. 15.24 E infatti il vantaggio dei fuggitivi aumenta: Donovan ha infatti 26” ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEL15.34la Jumbo-Visma a portare l’andatura in gruppo. Primoz Roglic sembra avere un buon ritmo. 15.32 Mark(Team DSM) ha 40” di margine sugli ormai ex compagni di fuga. 15.30 Tra i fuggitivi perde contatto Andres Ardila (UAE Team Emirates). 15.27 Mancano20 chilometri per scollinare il Col de la Croix de Fer: ci sarà tempo per accelerare in gruppo. 15.25 Con il vantaggio salito oltre i tre minuti,(Bahrain-Victorious) al momento è. 15.24 E infatti il vantaggio dei fuggitivi aumenta:ha infatti 26” ...

