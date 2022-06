L’Isola dei Famosi 16 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 22 | “Non mi piace più nessuno!”

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 11 giugno 2022) Allora ve lo dico subito,sono impazzita. Tutti quelli che mivano fino a due settimane fa ora li sparerei con un cannone in Italia. Io penso di essere obbiettiva ma può anche essere che il caldo mi abbia fatta impazzire per cui metto le mani avanti: so di essere impopolare perché la triade (Nicolas, Carmen e Edoardo) è amatissima ma a me nelle ultime puntate sono scesi, e di tanto. Loro smascherano le strategie degli altri, i paladini della giustizia, come se loro non ne facessero. Edoardo a rotazione ha detto di tutti, persino di Nicolas: “questa è la persona più falsa che abbia mai conosciuto nella mia vita” – lo disse anche di Estefania che soprannominò anche la Mentirosa e lunedì ha salvato lei al posto di Maria Laura. Beh loro si che sono coerenti. Estefania la più furba, si è cosparsa il capo di cenere e ha baciato l’anello della sacra triade ed è tornata ...