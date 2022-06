Leclerc nelle qualifiche è imbattibile: il monegasco centra la sesta pole su otto gare (Di sabato 11 giugno 2022) Continua la super stagione di Leclerc nelle qualifiche: il monegasco, a sopresa, trova la pole position anche a Baku. Per il ferrarista si tratta della sesta pole dell’anno su otto gare. Verrebbe da dire che sono proprio le gare, poi, il problema, visto che poi, a causa di diverse vicissitudini, tra problemi tecnici e errori di gioventù, ne ha vinte solo due. La chance di invertire la tendenza è ancora una volta a portata di mano. Dietro di lui, in Azerbaigian, le due Red Bull – che in effetti sembravano favorite – di Perez (secondo) e Verstappen (terzo). L’altro ferrarista, Sainz, ha firmato il quarto tempo. Solo settimo Hamilton. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Continua la super stagione di: il, a sopresa, trova laposition anche a Baku. Per il ferrarista si tratta delladell’anno su. Verrebbe da dire che sono proprio le, poi, il problema, visto che poi, a causa di diverse vicissitudini, tra problemi tecnici e errori di gioventù, ne ha vinte solo due. La chance di invertire la tendenza è ancora una volta a portata di mano. Dietro di lui, in Azerbaigian, le due Red Bull – che in effetti sembravano favorite – di Perez (secondo) e Verstappen (terzo). L’altro ferrarista, Sainz, ha firmato il quarto tempo. Solo settimo Hamilton. L'articolo ilNapolista.

