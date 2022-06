La festa di compleanno di Tullio Pironti. Con qualche cazzotto (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dato che Tullio Pironti è morto solo quanto basta per essere benedetto e seppellito facendosi meglio gustare nel ricordo, ieri, nella sua piazza Dante, i suoi gli hanno organizzato una bella festa di compleanno: a nove mesi dalla scomparsa, sono 85. E quindi: teatro del Convitto Nazionale affollato. Sul palco, qualcuno dei più intimi: la scrittrice Antonella Cilento, l’editor Antonio Franchini, l’ex collaboratore Marco Ottaiano, il giornalista Francesco Palmieri. Il regalo attorno al quale amici e parenti si sono radunati è stato l’edizione Bompiani dell’autobiografia del festeggiato intitolata “Libri e cazzotti”. Tullio Pironti, classe 1937, da giovanotto, prima di dedicarsi alla libreria e alla casa editrice che porta il suo nome, è stato un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dato cheè morto solo quanto basta per essere benedetto e seppellito facendosi meglio gustare nel ricordo, ieri, nella sua piazza Dante, i suoi gli hanno organizzato una belladi: a nove mesi dalla scomparsa, sono 85. E quindi: teatro del Convitto Nazionale affollato. Sul palco, qualcuno dei più intimi: la scrittrice Antonella Cilento, l’editor Antonio Franchini, l’ex collaboratore Marco Ottaiano, il giornalista Francesco Palmieri. Il regalo attorno al quale amici e parenti si sono radunati è stato l’edizione Bompiani dell’autobiografia del festeggiato intitolata “Libri e cazzotti”., classe 1937, da giovanotto, prima di dedicarsi alla libreria e alla casa editrice che porta il suo nome, è stato un ...

