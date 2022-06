Imparare ad accettare i cambiamenti e a convivere con gli altri. In sei giorni. Ecco la colonna vertebrale del film (Di sabato 11 giugno 2022) I TUTTOFARE Genere: Commedia ?? 1/2Regia: Neus Ballús. Con Mohamed Mellali, Valero Escolar, Pep Sarrà Da destra, Pep Sarrà, Mohamed Mellali, Valero Escolar in una scena del film “I tuttofare” (© Lab Creative Studio). della giovane regista catalana presentato in concorso all’ultimo Festival di Locarno (premio miglior attore a Mellali ed Escolar). Da sinistra, Mohamed Mellali, Valero Escolar e Pep Sarrà in una scena del film “I tuttofare” (© Lab Creative Studio). Moha, timido idraulico marocchino, è in prova in una piccolissima ditta catalana. Pep, abile artigiano, adepto della religione del lavoro ben fatto, sta per andare in pensione e Valero, scontroso e logorroico, fatica ad ammettere che uno straniero possa prenderne il posto ed essere accettato dalla comunità. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di sabato 11 giugno 2022) I TUTTOFARE Genere: Commedia ?? 1/2Regia: Neus Ballús. Con Mohamed Mellali, Valero Escolar, Pep Sarrà Da destra, Pep Sarrà, Mohamed Mellali, Valero Escolar in una scena del“I tuttofare” (© Lab Creative Studio). della giovane regista catalana presentato in concorso all’ultimo Festival di Locarno (premio miglior attore a Mellali ed Escolar). Da sinistra, Mohamed Mellali, Valero Escolar e Pep Sarrà in una scena del“I tuttofare” (© Lab Creative Studio). Moha, timido idraulico marocchino, è in prova in una piccolissima ditta catalana. Pep, abile artigiano, adepto della religione del lavoro ben fatto, sta per andare in pensione e Valero, scontroso e logorroico, fatica ad ammettere che uno straniero possa prenderne il posto ed essere accettato dalla comunità. Leggi anche ...

