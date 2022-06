Grande Fratello Vip 7 “a caccia di single”: i dettagli sul reality (Di sabato 11 giugno 2022) Grande Fratello Vip 7: riparte il 19 settembre il reality Mediaset più spiato d’Italia e già si aggiunge un altro tassello in più al cast: ecco i dettagli forniti da Amedeo Venza Potrebbero varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7: Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Jeda, Max Felicitas, Asia Gianese, Gigliola Cinquetti, Patrizia Groppelli, Evelina Sgarbi e si era parlato anche di Federico Fashion Style, ma pare che la trattativa con quest’ultimo sia saltata. Secondo Pipol Gossip Federico non ci sarà, infatti, ecco cosa ha scritto il portale in merito: Era con un piede nella Casa Federico Fashion Style… ma secondo gli ultimi rumors l’hair stylist che quest’anno ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’ e come giudice a ‘La pupa e il Secchione’ rischiando una forte ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022)Vip 7: riparte il 19 settembre ilMediaset più spiato d’Italia e già si aggiunge un altro tassello in più al cast: ecco iforniti da Amedeo Venza Potrebbero varcare la porta rossa delVip 7: Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Jeda, Max Felicitas, Asia Gianese, Gigliola Cinquetti, Patrizia Groppelli, Evelina Sgarbi e si era parlato anche di Federico Fashion Style, ma pare che la trattativa con quest’ultimo sia saltata. Secondo Pipol Gossip Federico non ci sarà, infatti, ecco cosa ha scritto il portale in merito: Era con un piede nella Casa Federico Fashion Style… ma secondo gli ultimi rumors l’hair stylist che quest’anno ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’ e come giudice a ‘La pupa e il Secchione’ rischiando una forte ...

