Fabrizio Moro, si aggiungono due nuove date al suo tour (Di sabato 11 giugno 2022) Novità per quanto riguarda il tour di Fabrizio Moro: nuove date si aggiungono a quelle già in programma Alla tournée estiva di Fabrizio Moro, “La mia voce tour 2022”, si aggiungono due nuovi appuntamenti live: il 13 agosto allo Stadio Jannella di GROSSETO, nell’ambito del “Vintage Lux Festival” e il 26 agosto in Piazza Orsini a MONTORIO AL VOMANO (Teramo), in occasione della rassegna “Gran Sasso Live”. Il cantautore romano si esibirà dal vivo quest’estate, nei mesi di luglio e agosto, in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto. A dicembre sarà inoltre protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022) Novità per quanto riguarda ildisia quelle già in programma Allanée estiva di, “La mia voce2022”, sidue nuovi appuntamenti live: il 13 agosto allo Stadio Jannella di GROSSETO, nell’ambito del “Vintage Lux Festival” e il 26 agosto in Piazza Orsini a MONTORIO AL VOMANO (Teramo), in occasione della rassegna “Gran Sasso Live”. Il cantautore romano si esibirà dal vivo quest’estate, nei mesi di luglio e agosto, in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto. A dicembre sarà inoltre protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di ...

Esterno Notte: Bellocchio e il rapporto pubblico/privato Il presidente della Democrazia Cristiana , Aldo Moro (uno straordinario Fabrizio Gifuni ), dopo aver tenuto la sua classica lezione di diritto penale, si sta per dirigere alla Camera dei Deputati . ...