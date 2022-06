Elicottero disperso | terzo giorno di ricerche | ancora nessuna traccia delle sette persone a bordo

Pubblicità

vigilidelfuoco : Pievepelago (MO) #9giugno, #vigilidelfuoco impegnati con due elicotteri e personale a terra dal primo pomeriggio pe… - vigilidelfuoco : Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: esito negativo delle ricerche, proseguono i sorvoli sulla vasta… - ItalianAirForce : #Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: anche l’#AeronauticaMilitare è impegnata nelle ricerche. La dir… - BeamaBeorg : RT @vigilidelfuoco: Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: esito negativo nella 2ª notte di ricerche, proseguono le operazioni… - marchess88 : Si chiamava #corradolevorin il pilota dell'elicottero disperso nell'Appennino modenese -

Ancora nessuna traccia dell'da giovedì mattina sull'Appennino tosco - emiliano. Oggi è iniziato il terzo giorno di ricerche del velivolo, partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) e diretto nel ...Le ricerche Undel soccorso alpino di Pavullo e un altro mezzo di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare sono in azione per individuare l'tra le province di ...Nessun esito dalla seconda notte di ricerche dell' elicottero disperso nell' Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna , mentre proseguono ...Le operazioni proseguono, e in esse sono impiegati, tra l'altro, un elicottero di Bologna, droni, squadre a terra, esperti in topografia, cinofili e personale speleo alpino fluviale ...