Election Day in Liguria | la metà degli elettori sceglie il sindaco

repubblica : Election Day, referendum: l'affluenza alle 12 e' in media sotto il 5% - MediasetTgcom24 : Election day, i big della politica ai seggi elettorali #electionday - TgLa7 : #Election day: Musumeci a Viminale, a Palermo voto pure lunedi' - cafifal : Referendum verso il flop, alle 12 affluenza al 6,8%. Alle Comunali ha votato il 17,6% - Il Sole 24 ORE @sole24ore - PappaletteraF : RT @TgLa7: #Election day: Musumeci a Viminale, a Palermo voto pure lunedi' -

3 dei 5 Referendum popolari abrogativi sulla Giustizia ammessi dalla Corte Costituzionale per l'del 12 giugno 2022 riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati . In ...Disagi e affluenza per il referendum intorno al 6,79 per cento . Sono i primi dati dell'di oggi: fino alle 23. Oggi si vota per eleggere i sindaci e le amministrazioni di 978 Comuni, tra cui 22 capoluoghi di provincia e 4 di Regione ( Genova , L'Aquila , Catanzaro e Palermo )...(LaPresse) Seggi desolatamente vuoti anche a Genova dove oltre che per i referendum sulla giustizia si vota anche per le comunali. Nel ...L’Aquila. Tempi dilatati in queste votazioni datate giugno 2022: scrutini a rilento per l’election day. Dopo quattro ore mancano ancora i risultati definitivi dell’affluenza alle ore 13.