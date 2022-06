Duplice omicidio, due donne vittime analoghe. Il colpevole si cela dietro un tetro silenzio: gli indizi (Di sabato 11 giugno 2022) Duplice omicidio, il killer avrebbe ucciso due donne. La dinamica sarebbe simile a distanza di poco tempo intercorso tra le vittime. Gli inquirenti avrebbero trovato delle similitudini nel Duplice omicidio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 11 giugno 2022), il killer avrebbe ucciso due. La dinamica sarebbe simile a distanza di poco tempo intercorso tra le. Gli inquirenti avrebbero trovato delle similitudini nel… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

infoitinterno : Duplice omicidio Vicenza, spunta una lettera anonima a Lidia: 'Stai attenta' - gazzettamantova : Duplice omicidio di Sarzana: il killer Bedini non doveva essere libero, Cartabia manda gli ispettori Procedimento c… - infoitinterno : Sarzana, duplice omicidio: arrivano gli ispettori per il mancato arresto di Bedini - telenordest : VICENZA | DUPLICE OMICIDIO, LIDJA AVEVA RICEVUTO UNA LETTERA ANONIMA: ‘STAI ATTENTA’ - ilsecoloxix : Duplice omicidio di #Sarzana, Carla uccisa come Nevila. L’indagato Daniele Bedini non risponde al gip. La ministra… -