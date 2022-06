Coronavirus | oggi in Italia 22 104 positivi e 60 vittime

Pubblicità

simcopter : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'Emilia-Romagna ?? 1811 nuovi positivi ?? + 416 casi attivi ?? +1393 guariti ?? + 650… - Frankf1842 : RT @fanpage: I nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 22.104 mentre i decessi sono 60. È quanto emerge dai dati del… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino NAZIONALE di oggi. La situazione in #Campania - messina_oggi : Covid, 22.104 nuovi casi e 60 decessi nelle ultime 24 oreROMA (ITALPRESS) - Sono 22.104 i nuovi casi di Coronavirus… - infoitinterno : Coronavirus, oggi 22.104 nuovi casi e 60 decessi -

Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 1.503.530 casi di positività, 1.811 in più ... Nessun ricovero a Piacenza, Cesena e Forlì (come ieri) eanche a ...BOLLETTINOLOMBARDIA 11 GIUGNO/ +11 morti, calano i ricoveri Un vero e proprio modo di garantire il proprio operato da remoto e che la società diha riscoperto durante il lockdown ..."Corpus Domini- Corpus Familiae". In occasione dell'Incontro mondiale delle famiglie a Roma, sabato 18 giugno alle ore 17 è in programma la solenne celebrazione eucaristica del Corpus Domini presiedut ...Il Covid-19 rialza la testa. Negli ultimi giorni, infatti, è risalito il valore dell’incidenza dei casi per 100mila abitanti in ben 12 Regioni e 2 Province autonome, ma fortunatamente continua a ...