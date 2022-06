Contento di aver trovato un anello prezioso, ma non immaginava cosa gli stava per capitare (Di sabato 11 giugno 2022) Oggi vi racconteremo la storia di un uomo che ha trovato un anello prezioso (di diamanti) e che poi lo ha restituito alla polizia. Non per senso civico, né perché costretto dalle autorità… A raccontare questa stranissima storia sono stati gli addetti stampa di una stazione di polizia della Tasmania, in Oceania. La notizia, postata su Facebook, ha fatto presto il giro del mondo suscitando numerosi dubbi… Un anello maledetto? Una storia davvero bizzarra… (Pixabay) – www.curiosauro.itPerché ha restituito un anello così prezioso? L’uomo protagonista di questa assurda storia è un anonimo (la polizia non è risalita i al nome)… un tasmaniamo un po’ superstizioso. Secondo la ricostruzione offerta dalla polizia, costui avrebbe trovato un prezioso ... Leggi su curiosauro (Di sabato 11 giugno 2022) Oggi vi racconteremo la storia di un uomo che haun(di diamanti) e che poi lo ha restituito alla polizia. Non per senso civico, né perché costretto dalle autorità… A raccontare questa stranissima storia sono stati gli addetti stampa di una stazione di polizia della Tasmania, in Oceania. La notizia, postata su Facebook, ha fatto presto il giro del mondo suscitando numerosi dubbi… Unmaledetto? Una storia davvero bizzarra… (Pixabay) – www.curiosauro.itPerché ha restituito uncosì? L’uomo protagonista di questa assurda storia è un anonimo (la polizia non è risalita i al nome)… un tasmaniamo un po’ superstizioso. Secondo la ricostruzione offerta dalla polizia, costui avrebbeun...

