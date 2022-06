Classifica Mondiale Superbike 2022 | Alvaro Bautista sempre al comando | Jonathan Rea a -22

Pubblicità

corsedimoto : SUPERBIKE MISANO - Alvaro Bautista e la Ducati si prendono gara 1. Rea resiste, per Toprak Razgtalioglu si mette ma… - FilardiGiacomo : @Carlo_H703 @mirkonicolino Soule attualmente è 11esimo nella classifica degli under 19 mondiale, qualcosa vorrà pur… - nicofarella : @Friedkinismo1 @PaganoMattia @MicheleMassa20 Già, bisogna essere realistici, il mondiale inizia alla prima gara e s… - IreneOliveri : RT @OrtigiaP: Il Professor Raoult si è classificato al 1° posto nella classifica mondiale degli scienziati nella sezione Microbiologia, Mal… - ChiaraMosti : RT @OrtigiaP: Il Professor Raoult si è classificato al 1° posto nella classifica mondiale degli scienziati nella sezione Microbiologia, Mal… -

Dopo la conclusione del Roland Garros di tennis, lunedì 6 giugno, è stato rilasciato il ranking: l'azzurro ha mantenuto la decima posizione, ...... un risultato impreziosito ancor di più dal fatto che è stato raggiunto al primo anno di. ...però può consolarsi in quanto con questo risultato si avvicina alla leadership della, ...OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell'arco degli anni la nostra ...A Misano lo spagnolo della Ducati, leader del Mondiale, migliora anche il record della pista. Alle sue spalle Jonathan Rea e Rinaldi. Ritirato Razgatlioglu.