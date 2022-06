Berrettini-Otte in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2022 (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo Berrettini se la vedrà contro Oscar Otte nel penultimo atto del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. L’azzurro, al rientro questa settimana dopo lo stop forzato di 84 giorni per via dell’operazione alla mano destra, sta piano piano ritrovando la forma migliore. Alla discreta prestazione contro il qualificato moldavo Albot, infatti, ha dato seguito la bella rimonta ai quarti di finale contro il connazionale ed amico Lorenzo Sonego. Per il numero dieci del mondo si tratta della seconda semifinale stagionale dopo quella raggiunta (e persa al quarto set) contro Nadal agli Australian Open. Adesso sulla sua strada verso la finalissima c’è l’ostico tedesco, contro cui Berrettini ha vinto entrambi gli scontri diretti. I due, però, non si sono mai incontrati su erba, superficie dove Otte ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Matteose la vedrà contro Oscarnel penultimo atto del torneo Atp 250 di. L’azzurro, al rientro questa settimana dopo lo stop forzato di 84 giorni per via dell’operazione alla mano destra, sta piano piano ritrovando la forma migliore. Alla discreta prestazione contro il qualificato moldavo Albot, infatti, ha dato seguito la bella rimonta ai quarti di finale contro il connazionale ed amico Lorenzo Sonego. Per il numero dieci del mondo si tratta della seconda semifinale stagionale dopo quella raggiunta (e persa al quarto set) contro Nadal agli Australian Open. Adesso sulla sua strada verso la finalissima c’è l’ostico tedesco, contro cuiha vinto entrambi gli scontri diretti. I due, però, non si sono mai incontrati su erba, superficie dove...

