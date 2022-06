(Di sabato 11 giugno 2022) Le dichiarazioni di Silvio, tecnico del Palermo, alla vigilia della finale dei playoff di Serie C contro il Padova

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Brunori? Mi interessa sia sereno. Critiche? Sarebbe ipocrita dire che…” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Playoff? Numeri dalla nostra parte. Matrimonio Brunori? Domani lui…” - Mediagol : Baldini: “Brunori? Mi interessa sia sereno. Critiche? Sarebbe ipocrita dire che…” - Mediagol : Baldini: “Playoff? Numeri dalla nostra parte. Matrimonio Brunori? Domani lui…” - ILOVEPACALCIO : Palermo-Padova, Baldini: «Matrimonio Brunori? Siamo felici che si sia sposato, ha fatto la cosa giusta» - Ilovepale… -

I ragazzi di Silviosono ad un passo dalla promozione, complice il vantaggio per 1 - 0 ... quasi una promessa di matrimonio, come quello del bomber proprio del Palermo Matteoche a due ...Il Palermo in casa ha mostrato comunque delle lacune, ma gli uomini dirimangono comunque ... Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Soleri;. ...Interrogato sulla gioia più grande che ha vissuto durante il percorso verso la finale, Baldini ha risposto così: “Il momento più bello della mia parentesi è stata la chiamata il 23 dicembre. Le diffic ...Si avvicina la finale e lo fa con le conferenze stampa pre match. Il tecnico Silvio Baldini è intervenuto nella giornata odierna ...