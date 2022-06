Animale misterioso immortalato dalle telecamere dello zoo di Amarillo | “Strana immagine non sappiamo cosa sia” Il web si scatena

Pubblicità

FQMagazineit : Animale misterioso immortalato dalle telecamere dello zoo di Amarillo: “Strana immagine non sappiamo cosa sia”. Il… - lillydessi : Un animale misterioso è stato avvistato allo zoo di Amarillo: “Non sappiamo cosa sia” - - IosonoScala : Sapevo che prima o poi sarebbe successo...?? - infoitestero : Un animale misterioso è stato avvistato allo zoo di Amarillo: “Non sappiamo cosa sia” - CorriereCitta : Animale misterioso e spaventoso avvistato allo zoo di Amarillo: le ipotesi sulla natura dello UAO -

... in Texas, ma non sembrerebbe né unné un essere umano. Le telecamere di sicurezza hanno ...città affermano che l'immagine diffusa è reale e si sono detti sconcertati dal suo aspetto. ...Il capitalismoarriva su PC e Switch il 28 luglio. Animal Well Animal Well è uno strano e ... Il cuore del gioco è l'esplorazione di unlabirinto e l'interazione con strani oggetti ...È un animale bipede, sembra un lupo mannaro. La notizia che stiamo per raccontarvi è avvenuta in uno zoo degli Stati Uniti, più precisamente lo zoo di Amarillo, in Texas. Un animale misterioso, appunt ...C'è solo un problema: lo zoo di Amarillo non ha idea di cosa sia. Cosa potrebbe essere Hai qualche idea su cosa potrebbe essere questo UAO – Oggetto Amarillo Non Identificato' 'Lo zoo di Amarillo ha ...