Addio a Angelo Chessa | figlio del capitano della Moby Prince e simbolo della battaglia per la verità dei familiari delle vittime

(Di sabato 11 giugno 2022), leader storico deistragee presidente onorario dell’associazione 10 aprile, è morto sabato mattina a Milano dopo una lunga malattia, tenuta finora nel più stretto riserbo., medico ortopedico e responsabilechirurgia del piede presso l’Ospedale San Paolo di Milano, era ilminore del comandante Ugo, alla guida del traghetto coinvolto, trentuno anni fa, in uno degli eventi più misteriosi e controversistoria repubblicana, oggetto attualmente di una commissione d’inchiesta alla Camera dei Deputati e di due inchieste penali presso la ...

Il padre infatti, l'ammiraglio LuigiLonganesi Cattani " definito il miglior comandante fra i comandanti migliori - lo mise in barca già a cinque anni. Naturali anche i successivi giri di boa ... Addio ad Angelo Chessa, figlio del comandante del Moby Prince Dopo una lunga malattia è morto a Milano all'età di 56 anni Angelo Chessa, primario di ortopedia e figlio di Ugo, comandante del traghetto Moby Prince andato a fuoco al largo di Livorno nel 1991 dopo ...Angelo Chessa è morto a Livorno a causa di una lungo malattia: figlio del comandante del traghetto Moby Prince, Ugo Chessa, e fratello di Luchino. Scomparso all'età di 56 anni il figlio del comandante ...