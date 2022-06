11 giugno 1992: inizia la favola Danimarca contro l’Inghilterra (Di sabato 11 giugno 2022) 30 anni fa, all’Europeo, scendono in campo Danimarca e Inghilterra ed è l’inizio della favola Nella seconda gara della rassegna continentale va in scena Danimarca e Inghilterra. La prima era stata Francia – Svezia. Sono solo 8 le squadre che partecipano alla competizione. Nel gruppo A queste 4 squadre mentre nel gruppo B i campioni uscenti dell’Olanda, il CSI (ex U), Germania e Scozia. Tornando alle sfidanti di giornata, la partita non è stata entusiasmante e finisce 0 a 0. Quel match però è anche l’inizio della favola danese ma che racconteremo un passo alla volta. In quella gara, la squadra dei “Tre Leoni” nonostante sia più forte non riesce a rendersi pericolosa. Lineker, l’eroe dell’Inghilterra nei mondiali ’86 non è più lo stesso e ormai ha 32 anni. Platt, neo acquisto della Juve, come riportato ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 11 giugno 2022) 30 anni fa, all’Europeo, scendono in campoe Inghilterra ed è l’inizio dellaNella seconda gara della rassegna continentale va in scenae Inghilterra. La prima era stata Francia – Svezia. Sono solo 8 le squadre che partecipano alla competizione. Nel gruppo A queste 4 squadre mentre nel gruppo B i campioni uscenti dell’Olanda, il CSI (ex U), Germania e Scozia. Tornando alle sfidanti di giornata, la partita non è stata entusiasmante e finisce 0 a 0. Quel match però è anche l’inizio delladanese ma che racconteremo un passo alla volta. In quella gara, la squadra dei “Tre Leoni” nonostante sia più forte non riesce a rendersi pericolosa. Lineker, l’eroe delnei mondiali ’86 non è più lo stesso e ormai ha 32 anni. Platt, neo acquisto della Juve, come riportato ...

