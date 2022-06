Windows Media Player: ecco l’aggiornamento su Windows 11 (Di venerdì 10 giugno 2022) La versione moderna di Media Player, sta ottenendo una serie di nuovi miglioramenti su Windows 11, questa volta disponibili esclusivamente per gli utenti di Windows. Prima che l’implementazione su altri dispositivi di produzione inizi in un secondo momento In un annuncio, Microsoft rivela che la nuova versione di Media Player è la 11.2205 e, include numerosi miglioramenti per gli addetti ai lavori di Windows. La più notevole è la possibilità di ordinare brani e album nella raccolta in base alla data di aggiunta, con Microsoft che ha spiegato che questa è stata una delle principali richieste di funzionalità, da quando la versione moderna di Media Player è stata pubblicata all’inizio ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 giugno 2022) La versione moderna di, sta ottenendo una serie di nuovi miglioramenti su11, questa volta disponibili esclusivamente per gli utenti di. Prima che l’implementazione su altri dispositivi di produzione inizi in un secondo momento In un annuncio, Microsoft rivela che la nuova versione diè la 11.2205 e, include numerosi miglioramenti per gli addetti ai lavori di. La più notevole è la possibilità di ordinare brani e album nella raccolta in base alla data di aggiunta, con Microsoft che ha spiegato che questa è stata una delle principali richieste di funzionalità, da quando la versione moderna diè stata pubblicata all’inizio ...

