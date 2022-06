Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022)DEL 10 GIUGNOORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1NAPOLI DOVE SI E FORMATA UNA CODE DI 9KM PER INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI COINVOLTE 3 AUTOMOBILI IL TRAFFICO SCORRRE SOLO SULLA TERZA CORSIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZEDOVE ABBIAMO CODE DI 4KM PER INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONEQUI SONO COINVOLTE 5 VETTURE E SI STRANSITA SOLO SU UNA SOLA CORSIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24 IN ESTERNA SI STA SI RALLENTA DALLAFIUMICINO ALLA CASILINA PROSEGUONO LE CODE PER INCIDENTE SU VIA AURELIA TRA LADISPOLI E MARINA DI SAN NOCOLA NELLE DUE DIREZIONI SUL ...