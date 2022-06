Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 12:30 (Di venerdì 10 giugno 2022) Viabilità DEL 10 GIUGNO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI TRA ANAGNI E FERENTINO, LA CIRCOLazioNE PERMANE SCORREVOLE IN DIEIZONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI A24 E PRENESTINA IN ESTERNA CONSUETI RALLENTAMENTI DEL FINE SETTIMANA, TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA Roma-PISA, TRA MONTALTO DI CASTRO E TARQUINIA, E’ PREVISTO PER DOMANI, SABATO 11 GIUGNO, IL TERMINE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE. SINO A DOMANI, DUNQUE, POSSIBILI VARIAZIONI, CANCELLazioNI E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022)DEL 10 GIUGNOORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA-NAPOLI TRA ANAGNI E FERENTINO, LA CIRCONE PERMANE SCORREVOLE IN DIEIZONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DIUN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI A24 E PRENESTINA IN ESTERNA CONSUETI RALLENTAMENTI DEL FINE SETTIMANA, TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-PISA, TRA MONTALTO DI CASTRO E TARQUINIA, E’ PREVISTO PER DOMANI, SABATO 11 GIUGNO, IL TERMINE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE. SINO A DOMANI, DUNQUE, POSSIBILI VARIAZIONI, CANCELNI E ...

Vasco Rossi e Roma Pride, sabato attese novantamila persone. Massima attenzione della Prefettura ... il Primo Grand Prix Storico di Roma. A quell'ora Vasco avrà già iniziato la sua notte con i suoi fan che raggiungeranno il Circo Massimo a piedi ( qui il piano completo per la viabilità ). Dal ... Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 11 e domenica 12 giugno Nel piano della viabilità, modifiche anche per i parcheggi dei bus turistici al Circo Massimo che ... Primo Grand Prix Storico di Roma in via dei Fori Imperiali dalle 11 alle 14. La strada sarà chiusa ... RomaDailyNews ... il Primo Grand Prix Storico di. A quell'ora Vasco avrà già iniziato la sua notte con i suoi fan che raggiungeranno il Circo Massimo a piedi ( qui il piano completo per la). Dal ...Nel piano della, modifiche anche per i parcheggi dei bus turistici al Circo Massimo che ... Primo Grand Prix Storico diin via dei Fori Imperiali dalle 11 alle 14. La strada sarà chiusa ... Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 10:30 - RomaDailyNews