“Urka!” | gli artisti di strada tornano a Bergamo

(Di venerdì 10 giugno 2022). La magia degliditorna ad animare. Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, la sera di sabato 11 giugno viene proposta la seconda edizione diBusker Night. L’appuntamento è dalle 21 alle 24 per le vie del centro: via Broseta, piazza Pontida, largo Cinque Vie, largo Nicolò Rezzara, via Sant’Alessandro, via XX Settembre e via Sant’Orsola. Durante la serata, inoltre, rimarranno aperti locali e attività commerciali. L’evento è organizzato da Pro Loco, con la direzioneca di Roberto Gualdi, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio e con il Patrocinio e il sostegno del Comune di. Illustrando la kermesse, Roberto Gualdi, direttore ...

Agenzia ANSA

È proprio in questo periodo che il buon Bonolis, impegnato con la conduzione die con la ... Leggi anche - > 'Avanti un altro', Paolo Bonolis: "Imbee, creno": l'errore e poi'insulti' Da ...È proprio in questo periodo che il buon Bonolis, impegnato con la conduzione die con la ... Leggi anche - > 'Avanti un altro', Paolo Bonolis: "Imbee, creno": l'errore e poi'insulti' Da ... Arriva Urca, pronto intervento a domicilio per demenze senili Uscirà allo scattare della mezzanotte in tutti i digital store il nuovo singolo “Mama” completamente made in Sicily. Il brano in uscita sull’etichetta Urka Worldwide, sarà disponibile su Spotify, Appl ...Il brano in uscita sull’etichetta Urka Worldwide, sarà disponibile su Spotify, Apple Music, Tidal e su tutte le piattaforme di distribuzione musicale ed è gia quotata da molti come hit dell’estate.