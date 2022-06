Under 21 | elogi per Parisi | «Sfonda e crea pericoli»

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il terzino dell’21ha disputato una grandissima partita nel match tra Italia e Svezia L’Italia21 pareggia contro la Svezia 1-1 e compie un piccolo passettino verso la qualificazione all’Europeo del 2023. Tra i migliori degli Azzurrini c’è stato Fabiano, infermabile sulla fascia sinistra. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo della nostra Nazionale con un 7 in pagella. LA PAGELLA – «L’autogol lo incattivisce: vuole vendicarsi e ci riesce. Prende il rigore,, a volte vuole strafare ma quanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ma Pellegri e compagni hanno l'occasione di centrare la qualificazione diretta martedì prossimo, quando affronteranno in casa la Repubblica d'Irlanda. Cambiaso mette fuori di pochissimo, Parisi si fa ...Il Ct dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha parlato in conferenza stampa ... Le sue dichiarazioni: PARTITA – «E' stata la migliore di questo biennio e per questo volevo elogiare i ragazzi. Abbiamo ...