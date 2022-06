Ultime Notizie – Impresentabili, La Mantia: “Amareggiato, un errore inserirmi nella lista” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Sono veramente Amareggiato. L’ho appreso pochi minuti fa di essere stato inserito tra gli Impresentabili. E’ un errore clamoroso, per me un impresentabile è una persona che ha avuto delle condanne per mafia o per reati contro la pubblica amministrazione. Io sono una persona per bene. Fa male essere inseriti in questa lista. Ma ora che succede?“. A parlare con l’Adnkronos è l’architetto Francesco La Mantia, candidato con ‘Noi con l’Italia’ al Consiglio comunale di Palermo, a sostegno di Roberto Lagalla. Il suo nome è stato inserito tra gli Impresentabili. Nei suoi confronti è stata emessa una condanna in primo e secondo grado per il reato di riciclaggio ma la Corte di Cassazione ha annullato la condanna di appello con rinvio alla Corte di Appello di Palermo con udienza fissata il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Sono veramente. L’ho appreso pochi minuti fa di essere stato inserito tra gli. E’ unclamoroso, per me un impresentabile è una persona che ha avuto delle condanne per mafia o per reati contro la pubblica amministrazione. Io sono una persona per bene. Fa male essere inseriti in questa. Ma ora che succede?“. A parlare con l’Adnkronos è l’architetto Francesco La, candidato con ‘Noi con l’Italia’ al Consiglio comunale di Palermo, a sostegno di Roberto Lagalla. Il suo nome è stato inserito tra gli. Nei suoi confronti è stata emessa una condanna in primo e secondo grado per il reato di riciclaggio ma la Corte di Cassazione ha annullato la condanna di appello con rinvio alla Corte di Appello di Palermo con udienza fissata il ...

