Spezia, buone notizie dal Tas di Losanna: ricorso accolto e mercato riaperto (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo Spezia potrà operare regolarmente durante il mercato estivo, un grande obiettivo raggiunto dalla società ligure dopo il blocco imposto di recente dalla Fifa. Dopo la condanna ai danni degli spezzini, valevole per quattro sessioni di mercato e riguardante presunte trattative illecite di calciomercato; dopo il ricorso presentato dallo Spezia, con prove a suo favore, il Tas di Losanna ha accolto di buon grado la richiesta e concesso la riapertura delle operazioni per i liguri. Il tutto, però, con una clausola fondamentale e imprescindibile; la società di La Spezia potrà operare in libertà, ma la sanzione si ripresenterebbe qualora alcune società reclamassero nuovamente nei confronti degli spezzini. Ciò che è certo, in questo momento, ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Lopotrà operare regolarmente durante ilestivo, un grande obiettivo raggiunto dalla società ligure dopo il blocco imposto di recente dalla Fifa. Dopo la condanna ai danni degli spezzini, valevole per quattro sessioni die riguardante presunte trattative illecite di calcio; dopo ilpresentato dallo, con prove a suo favore, il Tas dihadi buon grado la richiesta e concesso la riapertura delle operazioni per i liguri. Il tutto, però, con una clausola fondamentale e imprescindibile; la società di Lapotrà operare in libertà, ma la sanzione si ripresenterebbe qualora alcune società reclamassero nuovamente nei confronti degli spezzini. Ciò che è certo, in questo momento, ...

