Sorpresa | la Tesla produce più CO2 della Mercedes turbodiesel

Pubblicità

lautomobile_ACI : Tesla assume a Shanghai: sono ben 224 le posizioni aperte per manager e ingegneri. La notizia arriva dopo che il ce… -

l'Automobile - ACI

... pochi giorni dopo il patron die SpaceX aveva frenato bruscamente. L'accordo sarebbe saltato,...(video) Come sarà il Twitter di Elon Musk Tre scenari (non bellissimi) Musk annuncia a: "...Il numero 1 die SpaceX ribadisce a Twitter la richiesta di maggiori informazioni sugli ...parola" (video) Come sarà il Twitter di Elon Musk Tre scenari (non bellissimi) Musk annuncia a:... Sorpresa: Tesla ora assume in Cina. - L'Automobile A pochi giorni dalle dichiarazioni di Elon Musk, che parlava di licenziare il 10% dei dipendenti, il costruttore Usa cerca personale a Shanghai in un evento online ...Un nuovo prototipo del Tesla Cybertruck si è fatto vedere in tutta la sua gloria durante un evento di inaugurazione della Megafactory di Moss Landing, in California ...