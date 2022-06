Rapinatori inseguiti e uccisi a Marano | arriva la condanna per Giuseppe Greco

(Di venerdì 10 giugno 2022) Quattordici anni e quattro mesi di reclusione per. È stata questa la decisione del Giudice del Tribunale di Napoli Nord nei confronti del 28enne diche inseguì e uccise duein via Antica Consolare Campana. Il giovane riferì di essere stato rapinato di un Rolex e di aver poi inseguito a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Gorge_Traveller : @matteosalvinimi Rapina a Napoli! I rapinatori, inseguiti da volante della polizia sparano sulla volante! L’età dei… -

dalla polizia, uno di loto ha estratto la pistola sparando contro gli agenti . Sono stati arrestati dopo un rocambolesco inseguimento i tre ragazzi di 14, 15 e 16 anni che hanno tentato il ...Nella ricostruzione dell'Arma, dopo l'aggressione, i due babysono fuggiti ma la ragazzina li ha, li ha persi poi di vista dopo poche centinaia di metri, ma non si è fermata. Da ...Condannato a 14 anni di carcere Giuseppe Greco, il 28enne che nel marzo 2020 investì e uccise i due rapinatori che gli avevano strappato il Rolex ...Quattordici anni di reclusione (omicidio volontario) per Giuseppe Greco, il 28 enne di Marano che un anno fa uccise due rapinatori in via Antica Consolare Campana. Il giovane riferì di ...