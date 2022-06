Ponte Asa, Strianese in sopralluogo: “Riapriamo a fine giugno” (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ha fatto un sopralluogo al cantiere del Ponte sul torrente Asa, sulla SP 175 litoranea di Pontecagnano, per verificare lo stato di avanzamento. “A fine giugno Riapriamo alla circolazione – dichiara Michele Strianese – come programmato lo scorso dicembre 2021. Insieme ai nostri tecnici sto seguendo da vicino l’andamento dei lavori del Ponte che abbiamo dovuto abbattere per ragioni di sicurezza e che ora stiamo ricostruendo sul torrente Asa. Con il getto di completamento dell’impalcato in calcestruzzo armato precompresso, abbiamo concluso le opere strutturali per la ricostruzione del Ponte sulla litoranea di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Salerno Micheleha fatto unal cantiere delsul torrente Asa, sulla SP 175 litoranea dicagnano, per verificare lo stato di avanzamento. “Aalla circolazione – dichiara Michele– come programmato lo scorso dicembre 2021. Insieme ai nostri tecnici sto seguendo da vicino l’andamento dei lavori delche abbiamo dovuto abbattere per ragioni di sicurezza e che ora stiamo ricostruendo sul torrente Asa. Con il getto di completamento dell’impalcato in calcestruzzo armato precompresso, abbiamo concluso le opere strutturali per la ricostruzione delsulla litoranea di ...

