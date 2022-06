Politano | l’agente | “Il Napoli è un’opzione B | vuole andare via”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 giugno 2022) Mario Giuffredi, agente di, Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal” dei suoi assistiti. Di seguito quanto evidenziato: “? Dalla partita contro la Fiorentina in casa in poi è venuto a mancare il rapporto di fiducia con l’allenatore, sensazione che è stata trasferita al mister a fine stagione assieme a me. È stato comunicato che se fosse arrivata qualche offerta, l’avremmo presa sicuramente in considerazione. Ovviamente se non arriverà nulla,resterà al”., Calciomercato(Getty Images) Calciomercato, addio: parlaMario Giuffredi, in modo molto chiaro e netto ha ...