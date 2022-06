Pennyslvania | operai della Mars cadono in una vasca di cioccolato | salvati dai pompieri

Pubblicità

L'azienda ha confermato la notizia e ringraziato l'intervento dei soccorritori. Nel frattempo è stata avviata un'indagine per verificare la ...L'azienda ha confermato la notizia e ringraziato l'intervento dei soccorritori. Nel frattempo è stata avviata un'indagine per verificare la ...L'azienda ha confermato la notizia e ringraziato l'intervento dei soccorritori. Nel frattempo è stata avviata un'indagine per verificare la dinamica ...Se la sono vista brutta due dipendenti del colosso dolciario statunitense Mars Wrigley, misteriosamente caduti in una gigantesca vasca piena di cioccolato. L’incidente, come riferiscono Fox News e Cnn ...