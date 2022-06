Microsoft: non servirà più la Xbox per giocare, basterà una Smart Tv di ultima generazione (Di venerdì 10 giugno 2022) Microsoft continua a lavorare nella direzione del cloud gaming, e dopo il grande successo del Game Pass si spinge ulteriormente in avanti, puntando tutto sulle Smart tv. Xbox e Samsung, 10/6/2022 – Computermagazine.itCome riferito da Everyeye, nelle scorse ore è stato annunciato un accordo fra il gigante di Redmond e la multinazionale sudcoreana Samsung, spiegando che a breve sarà possibile giocare con tutti i giochi presenti sulla libreria Xbox, semplicemente attraverso una Smart Tv a marchio Samsung del 2022. In poche parole, l’applicazione di Xbox viene inserita nella nuova linea di televisori intelligenti della Sud Corea, e di conseguenza sarà possibile giocare al catalogo giochi di Xbox senza effettivamente disporre di una console ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)continua a lavorare nella direzione del cloud gaming, e dopo il grande successo del Game Pass si spinge ulteriormente in avanti, puntando tutto sulletv.e Samsung, 10/6/2022 – Computermagazine.itCome riferito da Everyeye, nelle scorse ore è stato annunciato un accordo fra il gigante di Redmond e la multinazionale sudcoreana Samsung, spiegando che a breve sarà possibilecon tutti i giochi presenti sulla libreria, semplicemente attraverso unaTv a marchio Samsung del 2022. In poche parole, l’applicazione diviene inserita nella nuova linea di televisori intelligenti della Sud Corea, e di conseguenza sarà possibileal catalogo giochi disenza effettivamente disporre di una console ...

