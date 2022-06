L’ex fidanzato di Jasmine Carrisi è gay: la figlia di Al Bano svela un retroscena – VIDEO (Di venerdì 10 giugno 2022) Jasmine Carrisi ha svelato un retroscena della sua vita sentimentale realizzando un VIDEO su Tik Tok seguendo un trend diventato virale. Sulle note di “Rover (Sped Up)”, la persona in questione deve ballare se ha vissuto un evento che vuole condividere con i suoi estimatori. L’ex fidanzato di Jasmine Carrisi è gay: ecco di chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 10 giugno 2022)hato undella sua vita sentimentale realizzando unsu Tik Tok seguendo un trend diventato virale. Sulle note di “Rover (Sped Up)”, la persona in questione deve ballare se ha vissuto un evento che vuole condividere con i suoi estimatori.diè gay: ecco di chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : L’ex fidanzato di Jasmine Carrisi è gay: la figlia di Al Bano svela un retroscena – VIDEO - SimonaScaletta1 : RT @chilhavistorai3: Domenico Manzo scomparso o fatto sparire? 'Io indagata per un messaggio in cui ero convinta che sia stato ucciso'. La… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Domenico Manzo scomparso o fatto sparire? 'Io indagata per un messaggio in cui ero convinta che sia stato ucciso'. La… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Domenico Manzo scomparso o fatto sparire? 'Io indagata per un messaggio in cui ero convinta che sia stato ucciso'. La… - crazyandsweet05 : @MartaLds17 te prego, ci stavo pensando uguale, peraltro tipo l'anno scorso successe simile tra lei e l'ex fidanzat… -