Le ultime mosse della Fiorentina (Di venerdì 10 giugno 2022) Fiorentina: Italiano...allunga, Grillitsch ad un passo. Si attende l'ufficialità del prolungamento dell'accordo col tecnico, che resterà sulla panchina viola fino al 2024. Trattative ben avviate con il centrocampista austriaco... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 giugno 2022): Italiano...allunga, Grillitsch ad un passo. Si attende l'ufficialità del prolungamento dell'accordo col tecnico, che resterà sulla panchina viola fino al 2024. Trattative ben avviate con il centrocampista austriaco...

Pubblicità

persemprecalcio : ??? #Tare e la dirigenza della #Lazio stanno seguendo due calciatori per la prossima stagione. Le ultime di mercato… - caretta_giulia : RT @seiprofumata: la verità è che questi pensieri negativi su j li avete sempre avuti e questa è stata l’occasione per fare uscire la consi… - CaterinaFranca1 : RT @seiprofumata: la verità è che questi pensieri negativi su j li avete sempre avuti e questa è stata l’occasione per fare uscire la consi… - fabioskyblue : RT @seiprofumata: la verità è che questi pensieri negativi su j li avete sempre avuti e questa è stata l’occasione per fare uscire la consi… - seiprofumata : la verità è che questi pensieri negativi su j li avete sempre avuti e questa è stata l’occasione per fare uscire la… -