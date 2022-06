Le stecche di Mahmood a Future Hits e Brividi inascoltabile | pioggia di critiche

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) Unadisull’esibizione dia Radio ZetaLive 2022, e non solo. Non è la prima volta, infatti, che il cantante viene aspramente criticato sui social mentre si esibisce in TV; è successo anche durante le esibizioni all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino, dove l’Italia sembrava essere tra le favorite per posizionarsi invece addirittura fuori dal podio. Anche in quel caso, sui socialera stato criticato da tutta Europa, in tutte le lingue, su Twitter. In tempo reale gli spettatori commentavanoed imprecisioni che hanno sicuramente contribuito alla discesa lungo la classifica di gradimento. Fortunatamente non c’erano classifiche da stilare nella serata di ieri ma solo un grande concerto organizzato da Radio Zeta ...