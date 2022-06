Lazio, Lotito non molla Fabiani: previsto un incontro (Di venerdì 10 giugno 2022) La Lazio e Lotito non mollano Fabiani, ex diesse della Salernitana. previsto un incontro a cena per convincere il dirigente Lotito non vuole lasciare andare Fabiani. L’ex diesse della Salernitana, ha in ballo un’offerta del Catanzaro, ma il patron della Lazio potrebbe incontrarlo a cena nei prossimi giorni per presentargli un progetto importante. L’idea di Lotito è quella di metterlo a supervisione del settore giovanile al fianco di Bianchessi. Lo riporta il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Lanonno, ex diesse della Salernitana.una cena per convincere il dirigentenon vuole lasciare andare. L’ex diesse della Salernitana, ha in ballo un’offerta del Catanzaro, ma il patron dellapotrebbe incontrarlo a cena nei prossimi giorni per presentargli un progetto importante. L’idea diè quella di metterlo a supervisione del settore giovanile al fianco di Bianchessi. Lo riporta il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

