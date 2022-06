Ladispoli | era scomparso a Francolise | malato di Alzheimer trovato nel cortile dell’Alberghiero

(Di venerdì 10 giugno 2022)– Una storia drammatica ma a lieto fine quella che ha visto come scenario l’Istituto Alberghiero di. Nelinterno dell’Istituto è stato infatti riLorenzo Martucci, l’anziano di 84 anni affetto da, che eramartedì 7 giugno ain provincia di Caserta. A raccontare la vicenda è la Dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero di via Federici, Prof.ssa Vincenza La Rosa: “Siamo ancora molto scossi per l’accaduto, ma felici di aver aiutato una persona in difficoltà. Tutto è cominciato poco dopo le 13 dell’ultimo giorno di scuola – ha spiegato la Dirigente –. La campanella che segna la fine dell’anno scolastico era suonata da qualche minuto e mentre scendevo le scale esterne per recarmi nella Sede centrale, una ...

Pubblicità

CorvinoSantino : RT @MraCnz: Ladispoli c'è un certo Francesco Forte che si candita come consigliere comunale 5S. Era il pediatra di mio figlio. SI rifiutò d… - MraCnz : Ladispoli c'è un certo Francesco Forte che si candita come consigliere comunale 5S. Era il pediatra di mio figlio.… - Noiconsalvini : Grazie a chi oggi era presente ad Ardea, Guidonia Montecelio e Ladispoli (provincia di Roma), manca sempre meno a… - zepponimatteo : RT @LegaSalvini: Grazie a chi oggi era presente ad Ardea, Guidonia Montecelio e Ladispoli (provincia di Roma), manca sempre meno a un voto… - LegaSalvini : Grazie a chi oggi era presente ad Ardea, Guidonia Montecelio e Ladispoli (provincia di Roma), manca sempre meno a… -

... sindaco uscente di Cerveteri e aspirante primo cittadino di, è sicuramente una delle ... Così, messa alle spalle l'- Pizzarotti, prova a riprendere il discorso che aveva interrotto, ...LA CITOFONATA - 'Mi trovavo acon Arturo Diaconale che non c'è più. Citofonai al primo ... Quando vincemmo la Supercoppa contro l'Inter di Mourinho, la partita dopo allo stadio non c'...Il momento è giunto e domenica prossima si voterà, oltre che per i referendum, anche per l’elezione del Sindaco di Ladispoli. In questi mesi abbiamo assistito a tutto il repertorio classico di politic ...LADISPOLI – Una storia drammatica ma a lieto fine quella ... l’anziano di 84 anni affetto da Alzheimer, che era scomparso martedì 7 giugno a Francolise in provincia di Caserta. A raccontare la vicenda ...