La storia del kimono in mostra al Met di New York: l’abito giapponese incontra l’Occidente (Di venerdì 10 giugno 2022) Life&People.it Il kimono, l’abito tradizionale giapponese in esposizione al Metropolitan Museum of Art di New York. La nascita di questo vestito risale a quasi 1300 anni fa, nel tempo si è evoluto tanto, arricchendosi, fino ad arrivare alla versione che conosciamo oggi. La mostra kimono Style: inaugurata il 7 giugno sarà visitabile fino a febbraio 2023 nelle gallerie del Met di New York. Il kimono giapponese con oltre sessanta esemplari di abiti, dipinti, stampe e arti decorative permetterà agli spettatori di capire la storia del vestito immergendosi completamente nella cultura nipponica; si potranno anche riscoprire e approfondire le tecniche di tessitura, tintura e il famoso ricamo. La particolarità di questo ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 10 giugno 2022) Life&People.it Iltradizionalein esposizione al Metropolitan Museum of Art di New. La nascita di questo vestito risale a quasi 1300 anni fa, nel tempo si è evoluto tanto, arricchendosi, fino ad arrivare alla versione che conosciamo oggi. LaStyle: inaugurata il 7 giugno sarà visitabile fino a febbraio 2023 nelle gallerie del Met di New. Ilcon oltre sessanta esemplari di abiti, dipinti, stampe e arti decorative permetterà agli spettatori di capire ladel vestito immergendosi completamente nella cultura nipponica; si potranno anche riscoprire e approfondire le tecniche di tessitura, tintura e il famoso ricamo. La particolarità di questo ...

Advertising

francescacheeks : - non uno spazio tossico pieno di competizione, frustrazione, infelicità. Non si va all’università per i voti, si v… - AlbertoBagnai : '50 sfumature di...' su #goofynomics. La storia del ricorso Lega e un caro augurio ai suoi protagonisti: il Governo… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #9giugno 1815 viene firmato l'atto finale del congresso di Vienna. Si restaura l'ancien régime.… - paraponzipo18 : RT @jacopo_iacoboni: Putin e il mistero degli agenti del servizio segreto presidenziale, l'Fso, che raccolgono feci e urine del presidente… - AnnaFado : RT @women_toponymy: -