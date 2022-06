Isola 16, Luca Daffré si rifiuta di condividere il cibo con Gennaro Auletto: scatta il botta e risposta (Di venerdì 10 giugno 2022) Mancano ormai pochissime puntate alla finalissima de L’Isola dei Famosi e gli animi sono sempre più concitati che mai. Pomo della discordia ancora una volta, dei pesci, anzi dei pesciolini. Tutto è iniziato nel momento in cui Gennaro Auletto se l’è presa con Luca Daffrè per non avergli portato il pesce che aveva pescato. L’ex corteggiatore non gliele ha mandate a dire: Non è che gli devo portare le cose in bocca, mi piacerebbe che molte volte sia lui a prendere l’iniziativa e non che siamo noi ogni volta a imboccarlo. Io non è che adesso devo farmi la camminata e venire a dirti “Gennaro ti ho portato il pesce, vieni a prenderlo”. Nonostante gli altri naufraghi abbiano provato a difendere Luca asserendo che fosse in buona fede, il modello napoletano si è risentito e si è sfogato con ... Leggi su isaechia (Di venerdì 10 giugno 2022) Mancano ormai pochissime puntate alla finalissima de L’dei Famosi e gli animi sono sempre più concitati che mai. Pomo della discordia ancora una volta, dei pesci, anzi dei pesciolini. Tutto è iniziato nel momento in cuise l’è presa conDaffrè per non avergli portato il pesce che aveva pescato. L’ex corteggiatore non gliele ha mandate a dire: Non è che gli devo portare le cose in bocca, mi piacerebbe che molte volte sia lui a prendere l’iniziativa e non che siamo noi ogni volta a imboccarlo. Io non è che adesso devo farmi la camminata e venire a dirti “ti ho portato il pesce, vieni a prenderlo”. Nonostante gli altri naufraghi abbiano provato a difendereasserendo che fosse in buona fede, il modello napoletano si è risentito e si è sfogato con ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Un attesissimo ritorno! Questa sera con noi in studio ci sarà anche Jeda! Chissà se l’avvocato Luca Di Carlo ha u… - Web_Lavoro : Ah #Luca non gli piacciono le persone calcolatrici....praticamente vive in una casa senza specchi.... #isola - FedericaRazzino : #isola nicolas e luca mi ricordano awed e gnazio per il tipo di rapporto creato - Lukinoo1518 : RT @IsolaDeiFamosi: Nicolas e Luca sembra essere nata una bella amicizia: “Luca è molto simile a me, mi piace parlare con lui” #Isola ?? htt… - 4everRiccardo : RT @IsolaDeiFamosi: Nicolas e Luca sembra essere nata una bella amicizia: “Luca è molto simile a me, mi piace parlare con lui” #Isola ?? htt… -