Incendia l'auto della ex, ma prendono fuoco altre due parcheggiate vicine: condannato anche per stalking (Di venerdì 10 giugno 2022) COLLI AL METAURO - Aveva dato fuoco all'auto della ex, condannato. La sentenza in rito abbreviato davanti al Gup di Pesaro. Il fatto risale alla notte di Halloween dell'anno scorso quando un 57enne di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 10 giugno 2022) COLLI AL METAURO - Aveva datoall'ex,. La sentenza in rito abbreviato davanti al Gup di Pesaro. Il fatto risale alla notte di Halloween dell'anno scorso quando un 57enne di ...

Pubblicità

TeleradioNews : In Caserta, i carabinieri della Stazione di Casagiove hanno tratto in arresto, un 45enne del posto. L’uomo, da ri… - TeleradioNews : Caserta. Aggredisce la moglie, incendia abiti, auto e reagisce ai Carabinieri: arrestato 45enne - In Caserta, i car… - giannigosta : Casagiove. Aggredisce la moglie, incendia abiti, auto e reagisce ai Carabinieri: arrestato 45enne - TeleradioNews : Casagiove. Aggredisce la moglie, incendia abiti, auto e reagisce ai Carabinieri: arrestato 45enne - In Caserta, i c… - larampait : Aggredisce la #moglie, incendia #auto ed oppone resistenza ai #Carabinieri -