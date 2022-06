I tre prigionieri condannati a morte da un tribunale filorusso

(Di venerdì 10 giugno 2022) Due cittadini britannici e un marocchino combattevano per l'esercito dell'Ucraina, ma sono stati accusati di essere mercenari

Il Fatto Quotidiano

Intervistato dalla Bbc , riporta la Tass , il diplomatico russo ha sottolineato che nessuno aveva promesso di concludere (l'operazione) ino sette giorni. Alcuni esperti dicono: "l'operazione ...Siamo al 107° giorno di guerra in Ucraina e proseguono gli scontri sul terreno. La situazione dei civili "è tragica e peggiora di ora in ora", dichiara l'arcivescovo di Kiev Shevchuk:sono infatti morti nella regione di Donetsk e altri 800 sono rifugiati nell'impianto chimico Azot a Severodonetsk, che è stato bombardato ed è ferocemente conteso. Il presidente ucraino Zelensky ... “Li vogliamo fucilare, impiccare o squartare”: sulla tv di Stato russa la discussione sulla… La corte suprema della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i "mercenari" britannici Aiden Aslin, 28 anni, del Nottinghamshire, Shaun Pinner, 48 anni, del Bedfordshire, e Sa ...KIEV - Due cittadini britannici e uno marocchino sono stati ritenuti colpevoli di "terrorismo' per aver combattuto al fianco delle forze ucraine, condannati a morte. Erano stati catturati ad aprile du ...