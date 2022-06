Germania, uomo armato di coltello irrompe in università: 4 feriti, uno è grave (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo armato di coltello ha ferito quattro persone in un campus universitario in Germania, ad Hamm - Lippstadt, nel Nordreno - Vestfalia. L'aggressore, un 34enne, è stato bloccato da alcuni studenti ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Undiha ferito quattro persone in un campus universitario in, ad Hamm - Lippstadt, nel Nordreno - Vestfalia. L'aggressore, un 34enne, è stato bloccato da alcuni studenti ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH I Un uomo armato di coltello ha ferito 4 persone in un campus universitario in Germania, ad Hamm-Lippstadt,… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Un uomo armato di coltello ha ferito 4 persone in un campus universitario in Germania, ad Hamm-Lippstadt, nel No… - marcuspascal1 : RT @MediasetTgcom24: Germania, uomo armato di coltello irrompe in università: 4 feriti #germania #Hamm-Lippstadt - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Entra nell'università e accoltella quattro persone. Poi il pazzo viene bloccato dagli studenti #10giugno #germania #iltempoqu… - MarettiElena : RT @RaiNews: Un uomo armato di coltello è entrato nell'Università di Hamm-Lippstadt, nell'ovest della Germania, e ha ferito tre donne e un… -