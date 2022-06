Germania-Ungheria | Flick | “Neuer titolare | Gnabry in dubbio per problema muscolare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Quattro partite sono troppe dopo una stagione così lunga. Dobbiamo chiederci come dare una pausa ai giocatori”. Così il ct della, Hansi, è intervenuto in conferenza stampa riguardo al calendario della Nations League. Il 57enne si è poi concentrato sulla sfida contro l’, in programma domani: “sarà, non ci sarà nessun cambio di portieri. Sergeè inper problemi muscolari al polpaccio, ha fatto un po’ di corsa e sembra stare ma dobbiamo aspettare e vedere come reagirà” Sull’: “E’ una squadra molto compatta. Vogliamo ottenere tre punti e premiarci per lo sforzo che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un grande passo avanti contro l’Inghilterra, vogliamo confermare”. SportFace.