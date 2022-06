GdS - Napoli, il Chelsea si inserisce nella corsa per Koulibaly (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Chelsea si inserisce nella corsa per Koulibaly, offerti 10 milioni a stagione al difensore senegalese La preoccupazione - da parte dei tifosi napoletani - riguarda l'aumento, di giorno in giorno, delle passibilità che Koulibaly possa lasciare il Napoli con una stagione di anticipo rispetto alla scadenza del sua attuale contratto. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Chelsea sarebbe piombato su Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli: "Il rischio forte è che vada via a parametro zero nel 2023. A meno che qualcuno non paghi adesso i 40 milioni chiesti dai partenopei. In Spagna dicono che piaccia molto a Xavi, tecnico del Barcellona della ricostruzione, club che però in questi anni non è dotato di molta liquidità, ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilsiper, offerti 10 milioni a stagione al difensore senegalese La preoccupazione - da parte dei tifosi napoletani - riguarda l'aumento, di giorno in giorno, delle passibilità chepossa lasciare ilcon una stagione di anticipo rispetto alla scadenza del sua attuale contratto. Secondo La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe piombato su Kalidou, difensore del: "Il rischio forte è che vada via a parametro zero nel 2023. A meno che qualcuno non paghi adesso i 40 milioni chiesti dai partenopei. In Spagna dicono che piaccia molto a Xavi, tecnico del Barcellona della ricostruzione, club che però in questi anni non è dotato di molta liquidità, ...

