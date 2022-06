Fico: “La Costituzione è il nostro faro, impegno di tutti per migliorare il Paese” (Di venerdì 10 giugno 2022) SCANDICCI – “Il dettato della Costituzione è il nostro faro. Ma per migliorare la vita politica e sociale del Paese è necessario l’impegno di tutti. Partecipare ai processi democratici e più in generale alla formazione delle decisioni che ci riguardano rende la nostra comunità più forte e più coesa”. Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, parlando a Scandicci durante un incontro con gli studenti delle scuole superiori. “Mi rivolgo in particolare a voi studenti: dovete essere consapevoli che solo partecipando attivamente potrete promuovere le vostre istanze, la vostra visione del mondo” è “dovere della politica e delle istituzioni assicurare le condizioni per consentire a voi giovani di godere effettivamente dei vostri ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 giugno 2022) SCANDICCI – “Il dettato dellaè il. Ma perla vita politica e sociale delè necessario l’di. Partecipare ai processi democratici e più in generale alla formazione delle decisioni che ci riguardano rende la nostra comunità più forte e più coesa”. Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto, parlando a Scandicci durante un incontro con gli studenti delle scuole superiori. “Mi rivolgo in particolare a voi studenti: dovete essere consapevoli che solo partecipando attivamente potrete promuovere le vostre istanze, la vostra visione del mondo” è “dovere della politica e delle istituzioni assicurare le condizioni per consentire a voi giovani di godere effettivamente dei vostri ...

